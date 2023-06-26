RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Банковские таблицы

Банковские таблицы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:57

Re: Банковские таблицы

  emeta написав:СЭП Выход - да
за раз 50К, в день 150К, за месяц 200К
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... ense-Bank-
la9
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 02.07.09
Подякував: 469 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:13

mustbe, в таблиці ЮнексСмарт не стоїть "СЄПалка 3,8 - да"
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 25.10.10
Подякував: 57 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.