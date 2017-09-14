RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:42

  UA написав:
  ЛАД написав:
среди людей в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в ФРГ с февраля по май 2022 года после начала войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51 процент. В частности, сегодня в Германии работают 50% украинских женщин и 57% украинских мужчин.

Таким образом, интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда прошла в целом быстрее, чем у беженцев из других стран, констатируют авторы исследования.
...... с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости беженцев-украинцев вырос более чем втрое. И если в первые два года после приезда в ФРГ он рос относительно медленно, то на третий год процесс значительно ускорился.
......... воссоединение семей путем переезда супруга или супруги является ключевым фактором интеграции и намерения остаться в стране. "Семьи демонстрируют гораздо более высокие намерения остаться на долгосрочной основе, если оба родителя живут в Германии", - пояснила директор BIB Катарина Шписс (Katharina Spieß). С другой стороны, тяготы войны, вынужденного бегства и разлуки привели к разрыву семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без своих мужей.
......... украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка после прибытия в Германию. Так, почти половина респондентов, по их собственным данным, обладают хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает показатели их родителей. В то же время доля детей и подростков с неопределенными намерениями остаться в стране выше, чем у взрослых.
https://www.dw.com/ru/bib-bolee-poloviny-ukrainskih-bezencev-v-germanii-trudoustroeny/a-74613321

Да ИПСО это... ИПСО?
Все вернутся и 5 млн немцев с собой привезут.

і німок
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:45

Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska

https://stooq.pl/n/?f=1718493
Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 00:02

  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1718493
Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska


Так гляди, еще лет через пять объявит всеобщую мобилизацию, а через десять-начнут пхать в бусы.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 00:06

новий суспільний договір

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1718493
Putin podpisał ustawę o całorocznym poborze do wojska


Так гляди, еще лет через пять объявит всеобщую мобилизацию, а через десять-начнут пхать в бусы.

а кордони РФ М2260 через 50?

по ходу, в нас теж новий суспільний договір
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 01:36

  Vadim_ написав: Звонок на 102 не пробовали , если была возможность, а она была если привезли бабки?


Позвонив на 102 решить вопрос деньгами уже потом не получится, это взаимоисключающие действия.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 06:46

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. [b]
Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
) якщо пройшов влк і є висновок то зможе не купляти хліб :lol: гіпертонічний криз це не підстава якщо тиск зібють таблетками.

Або берцями
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Зато как хорошо в оккупации
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 07:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни скаржаться на удари по енергетиці: відео з Орла та Володимира
"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження – ракети або реактивного БпЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БпЛА", – стверджує OSINT-аналітик ASTRA.
...
Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв поскаржився, що дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.
