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Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:57
emeta написав:
СЭП Выход - да
за раз 50К, в день 150К, за месяц 200Кhttps://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... ense-Bank-
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la9
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Додано: Пон 26 чер, 2023 10:13
mustbe, в таблиці
ЮнексСмарт не стоїть "СЄПалка 3,8 - да"
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dim.ua
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:08
dim.ua написав:
mustbe, в таблиці
ЮнексСмарт не стоїть "СЄПалка 3,8 - да"
Сэпалка - это то, чем можно стянуть по п2п, а потом сэпнуть.
То есть в колонках 3 и 8 должно быть "да".
Юнексом нельзя стянуть
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mustbe
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:05
Только у меня ОВГЗ не открывается?
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la9
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:34
la9 написав:
Только у меня ОВГЗ не открывается?
не праціює від ранку,
багу зазвітував, поки що тишинаТаблицы по ОВГЗ
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greenozon
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:38
greenozon написав: la9 написав:
Только у меня ОВГЗ не открывается?
не праціює від ранку,
багу зазвітував, поки що тишинаТаблицы по ОВГЗ
Починил
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mustbe
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:25
впали усі сервіси.....
Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at mustbe.ml.
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greenozon
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Додано: Чет 20 лип, 2023 13:10
Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно
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mustbe
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:15
Як тимчасове рішення, поки можна перейти на pp.ua, який теж безкоштовний.
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unknownurl
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:17
unknownurl написав:
Як тимчасове рішення, поки можна перейти на pp.ua, який теж безкоштовний.
Уже.
Жду пока днсы расползутся
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mustbe
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