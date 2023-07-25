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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24

  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно



ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -mryu#info
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:29

  greenozon написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно



ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -mryu#info

Та и Моня и Приват спокойно примут любую карту :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:05

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно



ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -mryu#info

Та и Моня и Приват спокойно примут любую карту :P


і %% нарахують на залишок?? :Й)
greenozon
 
Повідомлень: 15323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:55

Re: Банковские таблицы

  greenozon написав:і %% нарахують на залишок?? :Й)

на Донат? Обов'язково, причому дабл %% :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:41

  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно

А через приват донаты участвуют в этой акции?

https://newpromos.privatbank.ua/tysyachi_za_platezhi
H225
 
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:30

  H225 написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно

А через приват донаты участвуют в этой акции?

https://newpromos.privatbank.ua/tysyachi_za_platezhi

Хочете, щоби вас розіграли? Та ви герой :P :P
Amethyst
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Повідомлень: 4302
З нами з: 05.05.21
Подякував: 315 раз.
Подякували: 780 раз.
 
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