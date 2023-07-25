mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
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Через Приват
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Через Моно
ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24
ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:29
Та и Моня и Приват спокойно примут любую карту
Додано: Пон 24 лип, 2023 14:05
і %% нарахують на залишок?? :Й)
Додано: Пон 24 лип, 2023 14:55
Re: Банковские таблицы
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:41
А через приват донаты участвуют в этой акции?
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:30
Хочете, щоби вас розіграли? Та ви герой
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:28
Сайт переехал по адресу
Таблицы -
Если у вас есть закладки - просто поменяйте в адресе ".ml" на ".pp.ua"
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