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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:24

  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
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ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:29

  greenozon написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно



ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -mryu#info

Та и Моня и Приват спокойно примут любую карту :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:05

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно



ще можна додати 3ій подібний сервіс - ПУМБ Манібокс
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -mryu#info

Та и Моня и Приват спокойно примут любую карту :P


і %% нарахують на залишок?? :Й)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:55

Re: Банковские таблицы

  greenozon написав:і %% нарахують на залишок?? :Й)

на Донат? Обов'язково, причому дабл %% :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:41

  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно

А через приват донаты участвуют в этой акции?

https://newpromos.privatbank.ua/tysyachi_za_platezhi
H225
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:30

  H225 написав:
  mustbe написав:Проблемы с доменом. Ищу замену.
Кто хочет помочь донатом - велкам:
- Через Приват
- Через Моно

А через приват донаты участвуют в этой акции?

https://newpromos.privatbank.ua/tysyachi_za_platezhi

Хочете, щоби вас розіграли? Та ви герой :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:28

Сайт переехал по адресу https://mustbe.pp.ua/
Таблицы - https://mustbe.pp.ua/tables/
Если у вас есть закладки - просто поменяйте в адресе ".ml" на ".pp.ua"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:19

Re: Банковские таблицы

В табличку "P2P и СЭП по разным картам" можна внести зміни.
1. В п.3 Ограничений - Конкорд можна прибрати.
2. В п.8 Ограничений - ТАС-Вера - в день вихід по р2р до 75 000 по 29 999.
valya
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:26

СЕНС хамелеон

по Хамелеону p2p наружу до 20К в мес. без комис
СЭП тоже с ограничениями:

  Sense Bank написав:
  хуторянка написав:
  Sense Bank написав:emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази

*Андрій

по хамелеону cепи залишились "безкоштовними" ? чи теж є лінійка ?

Вітаю, ні, ви можете по СЕПу переказувати без комісії.
50 тис грн за один переказ, 150 тис грн в день, 200 тис грн в місяць (ліміти на перекази в інші банки).

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
emeta
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