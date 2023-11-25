Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:20
Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца.
Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
mustbe
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:07
Рекомендую автору добавить рекламу на страницы своих таблиц, пару банеров будет ок, и будет приятным бонусом.
vpchelko
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Додано: Сер 20 вер, 2023 14:28
Наверно надо уже выкинуть ТАСовскую Вику, и добавить вместо нее Плативку (Azure)
Ferlakur
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Додано: Нед 24 вер, 2023 17:13
А можно ли в таблице "Клуб 50к" добавить фильтр по городу, как это сделано в клубе 200к? Потому что для работы с валютой присутствие кассы банка в городе обязательно
Zonenor
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Додано: Сер 27 вер, 2023 17:26
А не підкажете таблицю по депозитах, колись знаходив, то був гугл документ, а зараз не можу знайти
vovabelokon99
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Додано: Сер 27 вер, 2023 17:49
vovabelokon99 написав:
А не підкажете таблицю по депозитах, колись знаходив, то був гугл документ, а зараз не можу знайти
може таке?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
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Додано: Сер 27 вер, 2023 17:55
vovabelokon99
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Додано: Пон 09 жов, 2023 10:23
В клубе 200К можно в примечаниях Райфа указать, что 2% только от 5К долларов, а меньше итоговый курс 37.43. Я на этом прокололся.
Pete77
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Додано: Суб 11 лис, 2023 08:48
СЭП исходящий у А Банк желтая и зеленая (собственные ср-ва) без комиса не более 20 тыс.на месяц. Далее 0.5%. П2П свой у них же 100 тыс месяц (далее 2 %).Оба лимита на клиента т.е. суммарно по всем картам.
VLADPn
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Додано: Суб 25 лис, 2023 07:43
ПРОКРЕДИТ пакетка класик
п2п вход свой-не реализовано п2п вход чужой-без комис п2п выход свой-комис п2п выход чужой-без комис СЭП и вход и выход без комис Работать чужой тянучкой так как своя толкалка с комис (как у кредо)
VLADPn
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