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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:20

Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца.
Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:07

Re: Банковские таблицы

Рекомендую автору добавить рекламу на страницы своих таблиц, пару банеров будет ок, и будет приятным бонусом.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 14:28

Re: Банковские таблицы

Наверно надо уже выкинуть ТАСовскую Вику, и добавить вместо нее Плативку (Azure)
Ferlakur
 
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А можно ли в таблице "Клуб 50к" добавить фильтр по городу, как это сделано в клубе 200к? Потому что для работы с валютой присутствие кассы банка в городе обязательно
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2023 17:26

Re: Банковские таблицы

А не підкажете таблицю по депозитах, колись знаходив, то був гугл документ, а зараз не можу знайти
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2023 17:49

  vovabelokon99 написав:А не підкажете таблицю по депозитах, колись знаходив, то був гугл документ, а зараз не можу знайти



може таке?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2023 17:55

  greenozon написав:
  vovabelokon99 написав:А не підкажете таблицю по депозитах, колись знаходив, то був гугл документ, а зараз не можу знайти



може таке?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

Так воно, дякую )
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2023 10:23

Re: Банковские таблицы

В клубе 200К можно в примечаниях Райфа указать, что 2% только от 5К долларов, а меньше итоговый курс 37.43. Я на этом прокололся.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2023 08:48

Re: Банковские таблицы

СЭП исходящий у А Банк желтая и зеленая (собственные ср-ва) без комиса не более 20 тыс.на месяц. Далее 0.5%. П2П свой у них же 100 тыс месяц (далее 2 %).Оба лимита на клиента т.е. суммарно по всем картам.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 07:43

Re: Банковские таблицы

ПРОКРЕДИТ пакетка класик
п2п вход свой-не реализовано
п2п вход чужой-без комис
п2п выход свой-комис
п2п выход чужой-без комис
СЭП и вход и выход без комис
Работать чужой тянучкой так как своя толкалка с комис (как у кредо)
VLADPn
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