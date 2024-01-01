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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:11

поддержка Аккорда утверждает, что нет тянучки у них на лучшую
p2p вход свой - нет
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57

ПРАВЭКС ФАМИЛИЯ

п2п вход свой-без комис
п2п вход чужой-без комис
п2п выход свой- первые 2 опер в месяц без комис далее 0.5%+5 гривен (по 50 тыс за раз можно).
п2п выход чужой-без комис
СЭП вход и выход без комис
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:39

Re: Банковские таблицы

ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:39

  Pete77 написав:ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.

Со ВсеКарты можно тянуть ? Не верю.
Покажите это в тарифах
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:50

mustbe понятия не имею. Я просто перевожу с ВсеКарты на карты других банков и это без комиссии. Также в таблице "свободные деповклады" у Прокредита есть просто ощадний рахунок, куда можно класть и снимать грн. в любой момент. На нём 5% (до войны было 5.5). Можно добавить, если он подпадает под "свободные деповклады".
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:54

  Pete77 написав:mustbe понятия не имею. Я просто перевожу с ВсеКарты на карты других банков и это без комиссии.

Также в таблице "свободные деповклады" у Прокредита есть просто ощадний рахунок, куда можно класть и снимать грн. в любой момент. На нём 5% (до войны было 5.5). Можно добавить, если он подпадает под "свободные деповклады".

Вы не понимаете разницу между п2п свой и п2п чужой. Учите матчасть.

"Свободные деповклады" строятся на основании таблицы от TabFinance.
Обновит он - обновлю и я
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 04:32

Re: Банковские таблицы

А на всекарту ПУМБа с Кредит Днепра зеленой можно как-то без комиссии вытянуть? Или в обратном направлении
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:29

  NDV написав:А на всекарту ПУМБа с Кредит Днепра зеленой можно как-то без комиссии вытянуть? Или в обратном направлении


С Кредит-Днепра в приложении перевод на карту Пумба бесплатный.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:16

NovaPay

https://novapay.ua/wp-content/uploads/2 ... kartki.pdf

P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - огр (до 29 999 грн за операцию)
P2P Выход чужой - 0,5%
СЭП Вход - да
СЭП Выход - да
Снятие кеша до 100К/мес без комиссии любом банкомате
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:28

Re: Банковские таблицы

Чому б в таблицю по п2п та СЕП не додати райф? Безкоштовний п2п у новому(!) додатку, ліміт ніби відсутній, за словами підтримки. СЕП швидкий безкоштовний без ліміту. Перевірено на тарифах райф(в т.ч АТБ картка) та райф+
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