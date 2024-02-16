Банковские таблицы

mustbe по ізі варто додати що
* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:41
mustbe по ізі варто додати що
* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13
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P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - да
P2P Выход чужой - 1%+10грн
СЭП Вход - да
СЭП Выход - 0,5% (мин.7грн, макс.500грн)
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