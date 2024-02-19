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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 17181920 Додано: Пон 01 січ, 2024 18:41 mustbe по ізі варто додати що

* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень Maxwe11 Повідомлень: 188 З нами з: 04.09.22 Подякував: 23 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13 Кредит-Днепр карта Green тарифы



P2P Вход чужой - да

P2P Вход свой - да

P2P Выход свой - да

P2P Выход чужой - 1%+10грн

СЭП Вход - да

СЭП Выход - 0,5% (мин.7грн, макс.500грн)

Снятие кеша без комиссии любом банкомате P2P Вход чужой - даP2P Вход свой - даP2P Выход свой - даP2P Выход чужой - 1%+10грнСЭП Вход - даСЭП Выход - 0,5% (мин.7грн, макс.500грн)Снятие кеша без комиссии любом банкомате emeta

Повідомлень: 2788 З нами з: 19.03.09 Подякував: 141 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 18:17 Re: Банковские таблицы По Спорту нужно две колонки. Первая та что есть обычная красная карта своя толкалка 30 тыс и 10 операций. Вторая черная карта которая открывается когда ложиш на депо 30 тыс на 3 мес и получаеш 10% кешбек по спорт магазинам. Там своя толкалка 350 тыс в месяц 249999 в день и 29999 за раз.



СЭПЫ одинаковы



И в таблице у спорта описание не С а 6- опечатка выход СЭП VLADPn

Повідомлень: 2620 З нами з: 04.02.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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