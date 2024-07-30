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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:41

mustbe по ізі варто додати що
* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:13

Кредит-Днепр карта Green

тарифы

P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - да
P2P Выход чужой - 1%+10грн
СЭП Вход - да
СЭП Выход - 0,5% (мин.7грн, макс.500грн)
Снятие кеша без комиссии любом банкомате
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 19:17

Re: Банковские таблицы

По Спорту нужно две колонки. Первая та что есть обычная красная карта своя толкалка 30 тыс и 10 операций. Вторая черная карта которая открывается когда ложиш на депо 30 тыс на 3 мес и получаеш 10% кешбек по спорт магазинам. Там своя толкалка 350 тыс в месяц 249999 в день и 29999 за раз.

СЭПЫ одинаковы

И в таблице у спорта описание не С а 6- опечатка выход СЭП
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13

Re: Банковские таблицы

дякую
DenVW124
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 15:11

  mustbe написав:Сайт переехал по адресу https://mustbe.pp.ua/
Таблицы - https://mustbe.pp.ua/tables/
Если у вас есть закладки - просто поменяйте в адресе ".ml" на ".pp.ua"

в табличке курсов https://mustbe.pp.ua/kurs/
У ТАС и МТБ, что-то не так с курсами, похоже они там перепутаны местами.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 05:31

Дебетная карта «Success Debit»

ТАС Success Debit
тарифы

P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - огр.(10 раз/мес. без комис, более - 2% + 5грн.)
P2P Выход чужой - огр.(10 раз/мес. без комис, более - 2% + 5грн.)
СЭП Вход - да
СЭП Выход - нет (до 20К - 5грн, от 20К - 100грн)

Снятие наличных: в банкоматах 10 раз в мес. без комис, более - 2%
в кассах отделений ТАС до 50К /мес - без комис, более- 2%
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 02:35

УкрСиб Visa Bolt
тарифы

P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - комис 1%
P2P Выход чужой - комис 1%
СЭП Вход - да
СЭП Выход - да

Снятие наличных:
в банкоматах Ukrsibbank- 1%
в других банкоматах - 2%
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:33

Приват - КДВ
P2P Выход свой - на карту Привата без комиссии
Приват - Уни
P2P Выход свой - на карту Привата без комиссии
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:08

лінка "Мої таблиці" веде на помилку
https://mustbe1.pp.ua/tables/
=> Hmm. We’re having trouble finding that site.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:20

  greenozon написав:лінка "Мої таблиці" веде на помилку
https://mustbe1.pp.ua/tables/
=> Hmm. We’re having trouble finding that site.


У вас там лишняя цифра 1 в адресе затерялась. 8)

https://mustbe.pp.ua/tables
a77
 
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