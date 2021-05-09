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Зарплати як в Європі і свобода
відносин: в Раді схвалили...

Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:58

Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді дали "зелене світло" принципово новому підходу до регулювання трудових відносин.

Дивися повний текст Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили нову трудову реформу для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:58

Интересно, это для программистов или иностранных специалистов прописали?

Применяться такой договорной режим будет ... лишь к тем ... размер зарплаты которого составляет в месяц более ... 48 тыс. грн.

При этом трудовым договором по взаимному согласию сторон может определяться размер зарплаты работника в иностранной валюте
Grover
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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