У Верховній Раді дали "зелене світло" принципово новому підходу до регулювання трудових відносин.
Дивися повний текст Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили нову трудову реформу для українців.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 10:58
Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили нову трудову реформу для українців.
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:58
Интересно, это для программистов или иностранных специалистов прописали?
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