Рада ввела податок для інтернет-гігантів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:57
Гугл имеет юридическое лицо зарегистрированное в Украине, которое оплачивает все налоги с полученных денег в Украине, в частности с размещения рекламы в интернете, в том числе и НДС. Все заказы рекламы в интернете на Гугле юрлицами и ФЛП оплачиваются только на банковский счет юридического лица украинского Гугла, а не за бугром в офшоре.
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:29
Получается Убирают налог с рекламы, оплаченной фирмами, и вносят непонятный налог с физических лиц?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 01:25
Гугл уже не первое десятилетие платит налоги в Украине. Гугл - это же крупный бизнес, там оптимизация и уход от уплаты налогов невозможны. По-этому налоговая ставка 20%. Т.е., платят по максималке.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:30
За все заплатит конечный потребитель, тоесть простой украинец. Уже тарифы на интернет и мобильную связь подняли а качество связи ни на копейку не улучшилось скорее даже наоборот...
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:36
Ты не понял
Если сейчас условный Пєтро купит (заплатив своей карточкой) новую игрульку в АппСторе -- куда (в смысле в чей бюджет) пойдет ПДВ в 20% -- и будет ли вообще этот ПДВ?..
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