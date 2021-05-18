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Рада ввела податок
для інтернет-гігантів

Рада ввела податок для інтернет-гігантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:57

Гугл имеет юридическое лицо зарегистрированное в Украине, которое оплачивает все налоги с полученных денег в Украине, в частности с размещения рекламы в интернете, в том числе и НДС. Все заказы рекламы в интернете на Гугле юрлицами и ФЛП оплачиваются только на банковский счет юридического лица украинского Гугла, а не за бугром в офшоре.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:29

Получается Убирают налог с рекламы, оплаченной фирмами, и вносят непонятный налог с физических лиц?
igor0504068101
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 01:25

  kimerinn написав:Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?

  Ромасик написав:с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.

Гугл уже не первое десятилетие платит налоги в Украине. Гугл - это же крупный бизнес, там оптимизация и уход от уплаты налогов невозможны. По-этому налоговая ставка 20%. Т.е., платят по максималке.
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:30

За все заплатит конечный потребитель, тоесть простой украинец. Уже тарифы на интернет и мобильную связь подняли а качество связи ни на копейку не улучшилось скорее даже наоборот...
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:36

  safonovstanislav написав:
  kimerinn написав:Просто интересно, как можно заставить Гугл платить налоги Украине? Пригрозить ему заблокировать гугль в Украине? И кто от этого больше пострадает?

  Ромасик написав:с какого перепугу гугл должен платить налоги в Украине? Он платит у себя на родине. Точнее в офшорах.

Гугл уже не первое десятилетие платит налоги в Украине. Гугл - это же крупный бизнес, там оптимизация и уход от уплаты налогов невозможны. По-этому налоговая ставка 20%. Т.е., платят по максималке.

Ты не понял :lol:
Если сейчас условный Пєтро купит (заплатив своей карточкой) новую игрульку в АппСторе -- куда (в смысле в чей бюджет) пойдет ПДВ в 20% -- и будет ли вообще этот ПДВ?..
_hunter
 
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