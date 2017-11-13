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Польща заманює українських
заробітчан разом із сім'ями

Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:54

Становитесь специалистами. Такие и в Украине востребованы и хорошо оплачиваются. Строители специалисты уже по зарплатам сравнялись с Польшей.
bmike68b
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:43

от уроды,это же копейки всё ровно.. что такое для них 15-20 тыс.. а пахать надо,как проклятый вол.. а если "присел" немножко со здоровьем,то ты там не нужен,их говно будет убирать другой украинец,благо они же "лучшие" работодатели,по их мнению.. чем там хорошо,цены отличные на продукты,одежду..
nocomments201708
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 18:30

Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.
hulk15iron3
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:40

Re: Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями

  bmike68b написав:Строители специалисты уже по зарплатам сравнялись с Польшей.
Только строят по прежнму рукожопо.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:41

Re: Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями

  hulk15iron3 написав:При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
Да, а тут ты конечно же хозяит, угу.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hulk15iron3 написав:При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
Да, а тут ты конечно же хозяит, угу.


Он только ошибся. По 10-12 часов работать нифига не останется. Чтобы отложить надо впахивать по 14-16 чсиков и 6 дней в неделю. Поэтому кто где раб каждый воспринимает по своему.
Ratatui
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