|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:54
Становитесь специалистами. Такие и в Украине востребованы и хорошо оплачиваются. Строители специалисты уже по зарплатам сравнялись с Польшей.
Додано: Пон 07 чер, 2021 16:43
от уроды,это же копейки всё ровно.. что такое для них 15-20 тыс.. а пахать надо,как проклятый вол.. а если "присел" немножко со здоровьем,то ты там не нужен,их говно будет убирать другой украинец,благо они же "лучшие" работодатели,по их мнению.. чем там хорошо,цены отличные на продукты,одежду..
Додано: Пон 07 чер, 2021 18:30
Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.
Додано: Пон 07 чер, 2021 19:40
Re: Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
Додано: Пон 07 чер, 2021 19:41
Re: Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:08
Он только ошибся. По 10-12 часов работать нифига не останется. Чтобы отложить надо впахивать по 14-16 чсиков и 6 дней в неделю. Поэтому кто где раб каждый воспринимает по своему.
|