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Нумізматика та Боністика
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привіт!Підкажіть будь
ласка все про дану монету

привіт!Підкажіть будь ласка все про дану монету
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:45

привіт!Підкажіть будь ласка все про дану монету

Монета 5 доларів США золото.1912 року.цікавить будь яка інфо.по даній монеті.всім дякую .
stuffi4ock_94
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:00

  stuffi4ock_94 написав:Монета 5 доларів США золото.1912 року.цікавить будь яка інфо.по даній монеті.всім дякую .

14 лямов тираж https://skupkamonet.com.ua/ru/blog/102_ ... ssha1.html
Реализационная цена зависит от сохрана
Мизантрóп
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