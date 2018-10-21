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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:45
привіт!Підкажіть будь ласка все про дану монету
Монета 5 доларів США золото.1912 року.цікавить будь яка інфо.по даній монеті.всім дякую .
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:00
14 лямов тираж
Реализационная цена зависит от сохрана
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