Про мій шлях нумізмата і питання до "колег"

Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.
Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Dovbak написав:Прочитав я значить новину про випуск пам'ятної монети до річниці ГУР, ну пішов як наївна людина на сайт НБУ, прочекав добу і згадав про одну річ що мені розповідали... Ну значить зайшов на OLX і все стало на своє місце(хоча не все,як таке можливо при існуванні ліміту в одні руки?), на цьому мій шлях нумізмата закінчився так і не почавшись, тепер продам пам'ятну монету що мені колись подарували(бо не хочеться асоціацій) і забуду про монети НБУ як страшний сон.
Так у мене питання, ну зрозуміло бариги(кому війна, а кому...), безпринципні покидьки з жагою наживи без моральний перепонів, такі завжди будуть, їх законне право, але ті хто в них купляє? Вам норм сходу платити 100кратну націнку? Не розумію заради чого приймати участь в цій схемі, може хтось пояснить, щоб бути нумізматом монет нбу, треба бути мазохістом?
Ні, просто не обов'язково купувати на OLX. Якщо є час і терпіння, можна купити в НБУ чи в відділеннях банків. Є ті, хто тим професійно займається, в них можна купити, дороже, але не драматично Є форуми колекціонерів і аукціони типу Віоліті. Можна і тут viewtopic.php?p=5609375#p5609375
В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?
Dovbak написав:В перший день випуску в продаж на сайті НБУ вже нічого не було... А по відділеннях бігати можливості не маю, але питання в іншому, якщо купа "бізнесменів" продає в стократ дорожче значить попит є...навіщо?
В перший день випуску в НБУ не продається останні роки нічого. В інтернет магазині НБУ наразі початок продажів новинок відбувається в період з другого по десятий день після випуску. Про точну дату початку продажів - повідомляють розсилкою на емейл зареєстрованих користувачів. Наприклад та ж воєнна розвідка України продавалась 6 вересня і придбати у першу годину продажів було достатньо просто. Так пізніше, коли вичерпано кількість монет виставлених на продаж купити в магазині НБУ нову монетку практично не можливо. Хоча інколи НБУ і дає на продаж додаткову партію монет. Тому купити монети з нейзильберу можна. Іноді самі популярні - досить складно - їх розмітають за хвилини, але теж можна. Отже як писав Кобзар: "Борітеся! Поборете!..." До речі не зрозумів що ви мали на увазі коли писали що хтось купує монети зі стократною переплатою? Ви хоч ціну НБУ знаєте? Чи дивитесь лише на номінал? Та ж воєнна розвідка номіналом 5 грн. позавчора продавалась по 98. Крім цього покупець ще заплатить щонайменше 45 грн. За доставку (це якщо укрпоштою - якщо ж новою - то від 65). Отже реальна ціна для тих хто придбав монетку в НБУ - 143 грн. Ви хіба десь бачили ціну в 14300 грн. Ну я моніторив інтернет і бачив "хотєлкі" продавців від 400 до 700, але це по перше не 100 разів дорожче а по друге не факт що хтось у них їх купить.
то ходові монети розбирали за ... 60 секунд причому нагрузка на портал була дика і дуже часто сайт падав що цікаво сайт мав лічильник авторизованих користувачів - інколи показував дикі цифри мені інколи вдавалось вкластись в ту хвилину, але це бувало рідко
greenozon ви праві до війни таке дійсно було - причому в основному через ботів, захист від яких був слабкий і вони попросту валили канал. Втім маю визнати що заплативши купу грошей за новий магазин - НБУ отримав набагато кращий продукт. Так не без нарікань. Але якщо призвичаїтись то можна і срібло купувати де тиражі 2,5-5 тис. шт. (особисто купив 3 останні срібні монети - чекаю на "борщ" у жовтні). А нейзильбер з тиражами в 75000 - наразі можна придбати достатньо комфортно - не напружуючись жодним чином. Просто зайти на сайт магазину в першу годину початку продажів.
дякую, значить ви на своїй шкурі теж той цирк бачили.. а можете поділитись практиками як працювати із новим НБУ порталом чи там так сам є дати і вікна коли народ ломається і скуповує чи тут по іншому наперед не відомо коли "викинуть" в продаж.. я трішки відійшов від цієї теми якщо чесно не до цього зараз
Вот сайт магазина монет НБУ. https://coins.bank.gov.ua/ Після реєєстрація вказати, щоб приходив на пошту реліз по нових продажах. Продажі почінаются в 10-00. Деякі монети купляють дійсно за декілька секунд. У деяких є боти. Але монету ГУР була можлівисть купити 15 хвилин. Через магазин продавалось 10 тисяч монет. З 10-00 до 10-15. І кто з колекціонерів хотів, всі вспіли купити.
greenozon Моя порада така: 1. Зареєструватись в інтернет-магазині НБУ та підписатись на новини. 2. За 1 робочий день до початку продаж усіх новинок (і не новинок також - періодично продаються монети попередніх років випуску) - магазин присилає на емейл листа з переліком того, що буде наступного робочого дня продавати. Тут ви маєте визначитись - чи цікаово вам це придбати, чи ні. 3. Наступного робочого дня - продаж розпочинається завжди о 10 ранку. Цей час у вас має бути вільним, вам має бути доступним гаджет з якомога кращим доступом до інтернету. Я дуже рекомендую робити замовлення використовуючи десктоп або лаптоп. Смарт - звичайно можна використовувати - але магазин писали саме під комп'ютери а тому особисто мені в смарті робити замовлення не зручно. 4. Приблизно о 9-55 завантажте магазин та вийдіть зі свого облікового запису. У магазина є певні часові лаги через які він викидає користувача і треба перелогінюватись. Краще цього не робити під час замовлення - це втрата часу якого може в підсумку не вистачити. О 9-56 або 9-57 залогіньтесь знов. 5. О 10-00 + 1 секунда перезавантажте сторінку з переліком монет що пропонуються на продаж. При цьому нові монети можуть не з'явитись. Тоді перезавантажуйте сторінку знов і знов протягом приблизно 50 секунд. Якщо нічого не з'явилось зробіть паузу (більше хвилини підряд перезавантажувати не треба - система може вас тимчасово заблокувати - розцінивши як бота) секунд 10 - почніть перезавантажувати знов. Як правило протягом 3 хвилин монети на продаж з'являються. А в 90% випадків вони зявляються саме о 10:00:01. Якщо бачите бажану монету - не зволікайте - у правому нижньому кутку з зображенням монети клікайте на корзину (це для декстопа) або завантажте у смартфоні сторінку з описом монети та тапніть на кнопку "Купити" чи щось таке. Якщо ви хотіли купити лише цю монету - переходьте у корзину та оформлюйте і оплачуйте замовлення - там все більш менш не складно. Майте на увазі - доставка пропонується лише Новою поштою чи Укрпоштою. Остання дешевша. Час отримання однаковий - НБУ через Укрпошту шле посилки "Експрес" (45 грн. за невеличку монетку у капсулі). Об'єднувати кілька замовлень в одну заборонено правилами магазину. Вартість доставки ви сплачуєте при отриманні посилки. Що зручніше використовувати - вирішуйте самі. Оплачувати пропонують через еппл- гугл- пей, якась приблуда від Приват24, або введенням даних картки (сервіс лікпей). МСС покупки 5972 - у багатьох банків (Моня, Спорт, Ізя) - йде у категоріях кешбеку - Розваги або Розваги та спорт. Йде як чесна покупка - кредитними платити можна. 6. Майте на увазі для того щоб придбати срібну монету у вас будуть лічені секунди на те щоб добавити її в корзину. О 10:00:10 - як правило усі такі монети розкуплені. Тому не зволікайте. З монетами з нейзильберу трохи простіше - монети тиражами 30-50 тис. в залежності від тематики можна купувати до 10 хвилин після початку продажів (популярні теми на кшталт Флора і фауна, Україно моя безсмертна, ЗСУ тощо - не довше хвилини), більші тиражі - можуть продаватись і кілька годин - але це також залежить від тематики - якщо тематика цікава зволікати не варто. По обіді як правило в асортименті магазину вже лише кілька золотих монет які ніхто не хоче купувати десятиліттями. Також рідко (раніше постійно), але буває - що десь о 10:00:10 чи трохи пізніше - сайт лягає. Перезавантажується кілька хвилин. Як правило після перезавантаження самих цікавих монет вже нема. У нумізматів є думка що таким чином - відсікаючи "зовнішню" мережу - нацбанківці дають можливість купити "своїм". Ані довести, ані скасувати цю думку я не можу. Просто констатую що таке може бути. 7. Після покупки у власному кабінеті магазину відслідковуєте зміну статусу - він буває - Очікує оплати, Оплачено, Підтверджено, В обробці, Готове до відправки, ВИдано поштовому оператору. Одночасно зі статусом Готове до відправки з'являється томер трек-коду чи ТТН. Як правило від моменту оплати до отримання проходить у середньому 1-2 тижні. Найшвидше - я отримував монетку на 4 день після покупки, а найдовше йшла 32 дні (за умовами самого магазину обіцяна відправка протягом 14 днів виконується не завжди). Ну ось якось так - вибачте за лонгрід - намагався охопити усі моменти - якщо є питання - відповім.