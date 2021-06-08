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Bitcoin по $20 тисяч:
аналітики допустили стрімке...

Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 05:18

Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на Bitcoin може зменшитися до $20 тис. Якщо вартість криптовалюти подолає позначку в $30 тис., це може спровокувати її масовий продаж.

Дивися повний текст Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке падіння головної криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 05:18

И снова древний Эллиот... Сформировалась вторая волна. Среднее значение дна - $34000. Ниже 30-ти биткоин начнут скупать дворники, бомжи и консьержи. Мечтать не вредно, но как хотелось бы снова увидеть его по $10000 и ниже. Увы... Все будет наоборот - сейчас он полезет на 48000. Грустно... Скупайся, кто может!
leonidshkarupa
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:47

Re: Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке...

А ещё совсем недавно эти же аналитики писали про 100 и 150.
vitaliy_berdinskikh
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