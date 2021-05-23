До другого читання можуть внести певні зміни, але наразі пропонують такі нововведення.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати і штрафи.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:37
Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати і штрафи.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:37
Если человек нетрудоспособный, например, это инвалид 1й и 2й групп, то автор считает, что такой человек будет тратить меньше, чем трудоспособный?! Вы вообще в курсе, что такому человеку необходимы дорогостоящие лекарства, лечение в стационаре, операции, реабилитация и восстановление и, возможно, даже сиделка? А за квартиру ему платить сумасшедшую коммуналку не надо? Я не считаю правильным такое заключение, у меня брат-инвалид и если бы не мы, то он бы погиб. От отсутствия денег на лекарства, да даже от голода! Потому что 1769 грн хватит на пропитание на неделю, разве что. Ни о какой оплате жилья, одежде или лекарствах и речь не идёт! Мне больно и обидно за наших обездоленных людей, которых вынуждают жить, как собак! Геноцид!
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:43
Человек вообще-то пользуется комуналкой но коммуналка почему-то не входит в прожиточный минимум,или государство думает что продукты с магазе жрут сырыми?!
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