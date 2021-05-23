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Прожитковий мінімум підвищать
у 2,5 раза: як це вплине...

Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:37

Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине...

Пропонуємо до обговорення:
До другого читання можуть внести певні зміни, але наразі пропонують такі нововведення.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине на пенсії, зарплати і штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:37

Если человек нетрудоспособный, например, это инвалид 1й и 2й групп, то автор считает, что такой человек будет тратить меньше, чем трудоспособный?! Вы вообще в курсе, что такому человеку необходимы дорогостоящие лекарства, лечение в стационаре, операции, реабилитация и восстановление и, возможно, даже сиделка? А за квартиру ему платить сумасшедшую коммуналку не надо? Я не считаю правильным такое заключение, у меня брат-инвалид и если бы не мы, то он бы погиб. От отсутствия денег на лекарства, да даже от голода! Потому что 1769 грн хватит на пропитание на неделю, разве что. Ни о какой оплате жилья, одежде или лекарствах и речь не идёт! Мне больно и обидно за наших обездоленных людей, которых вынуждают жить, как собак! Геноцид!
daria_bulhakova2021
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:43

Человек вообще-то пользуется комуналкой но коммуналка почему-то не входит в прожиточный минимум,или государство думает что продукты с магазе жрут сырыми?!
uzlovsasa67
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:36

К 2022 году минимальная пенсия будет выше нынешней средней? А как у тех, кто сейчас 5000 получает отработав больше 30-ти лет?
kroggeg
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:57

Вот если бы эти законодатели прожили хотя бы недельку на прожиточный минимум. Вот уж сказочники...
m_valentina987
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13

Все "подарки" следующим керманичам от папередников.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:26

А кто доживёт т до 2041 г. из пенсионеров?
olegm6880
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:42

Капец
viktor_torg
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