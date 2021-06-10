Ціна на газ у країні значно підвищиться для споживачів у разі зупинки Росією його транзиту через Україну.
Дивися повний текст У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для споживачів.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38
У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для...
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Дивися повний текст У Міненерго назвали умову для підвищення ціни на газ для споживачів.
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:38
Для этого и "придумали" годовой фиксированный тариф.Летом газ продают в три раза дороже и компенсируют будущее возможное подорожание.
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