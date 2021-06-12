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Гетманцев пояснив, чому в
Україні не знижують податки

Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50

Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки

Пропонуємо до обговорення:
Зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50

ще б пояснив якого платять дикі зарплати і пенсії мантійському корпусу, який з 2005 року зруйнував суддівську владу.
і успішно продовжує при гетьманцевих без гетьмана в голові.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:37

Re: Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки

Данило Гетманцев заявив, що зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.


Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
vitaliy_berdinskikh
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