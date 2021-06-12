Зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50
Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50
ще б пояснив якого платять дикі зарплати і пенсії мантійському корпусу, який з 2005 року зруйнував суддівську владу.
і успішно продовжує при гетьманцевих без гетьмана в голові.
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:37
Re: Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:33
Його описаний хід думок - це як інвестувати гроші кудись на один день а потім кричати що тобі нічого не перепало за це
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