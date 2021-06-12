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Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому в Україні не знижують податки
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R2
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50
ще б пояснив якого платять дикі зарплати і пенсії мантійському корпусу, який з 2005 року зруйнував суддівську владу.
і успішно продовжує при гетьманцевих без гетьмана в голові.
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igorbuda52
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Додано: Вів 15 чер, 2021 11:37
Данило Гетманцев заявив, що зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.
Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:33
Його описаний хід думок - це як інвестувати гроші кудись на один день а потім кричати що тобі нічого не перепало за це
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nighthawk5
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:05
Это говорит человек,который в жизни никогда не платил налоги...
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Scotch
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:37
Зупиніть скрутки по пдв, перестаньте брати по 500 грн з кожної вантажівки за непроходження рентгену ітд - бюджет переповниться грошовими знаками)
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sdmitruk
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:44
vitaliy_berdinskikh написав:
Данило Гетманцев заявив, що зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.
Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
Не приплетайте сюда Либертарианство, а то выглядите как минимум глупо.
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Delta7
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:53
Delta7 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Данило Гетманцев заявив, що зниження податків в Україні не призведе до виходу з тіні.
Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
Не приплетайте сюда Либертарианство, а то выглядите как минимум глупо.
Это разве я назвал слуг либертарианцами? Нет, они сами.
Это разве я радовался с детской наивностью когда они это заявили? Нет, это избиратели клоуна и его партии.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:19
vitaliy_berdinskikh написав: Delta7 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Шедевр от голобородькиных либертарианских слуг народа.
Не приплетайте сюда Либертарианство, а то выглядите как минимум глупо.
Это разве я назвал слуг либертарианцами? Нет, они сами.
Это разве я радовался с детской наивностью когда они это заявили? Нет, это избиратели клоуна и его партии.
Думаю, "избиратели клоуна и его партии" даже не вникали, "шо воно такэ, отэ либертарианьство". Главное, шо "преЗедент - не барига и красивый, як в кино".
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Schmit
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