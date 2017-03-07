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мікрокредитування /
кредитування p2p?

мікрокредитування / кредитування p2p?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:01

мікрокредитування / кредитування p2p?

Я розглядав мікрокредитування / кредитування p2p як спосіб заробити трохи грошей (краща рентабельність інвестицій, ніж ощадний рахунок), але багато / більшість з них здаються тіньовими.

Хтось може порекомендувати сайт, яким він користувався? Також поділіться своїм досвідом із ними? Зверніть увагу, я перебуваю у Великобританії, що може виключити деякі веб-сайти. Дякую !
BarateGites
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:01

  BarateGites написав:Я розглядав мікрокредитування / кредитування p2p як спосіб заробити трохи грошей (краща рентабельність інвестицій, ніж ощадний рахунок), але багато / більшість з них здаються тіньовими.showbox speed test


Хтось може порекомендувати сайт, яким він користувався? Також поділіться своїм досвідом із ними? Зверніть увагу, я перебуваю у Великобританії, що може виключити деякі веб-сайти. Дякую !


issue got solved
BarateGites
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:12

Re: мікрокредитування / кредитування p2p?

Почитайте тему по P2P кредитованию.

Если кратко, то эти деньги Вы можете не получить ) Нет никаких гарантий.
MASolomko
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