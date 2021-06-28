Рада схвалила податкову амністію для українців

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wild.tomcat написав:вказаний дохід ніяк не пояснює наявність всілякого рухомого та нерухомого майна, фірм, годинників та іншого
Ты сначала написал про доход, который по твоей версии не имеет источника. Оказалось что источники доходов есть.
Теперь ты вдруг захотел чтобы в декларации были расписаны не только доходы этого года но и расписаны все доходы с их источниками, даты приобретения неджвижимости и движимости начиная с 18 лет. Но ни в одной стране мира не подают такие декларации. Ты сам готов подавать такую декларацию? У тебя записаны все твои доходы и источники с момента совершеннолетия? И ты будешь переписывать это всё в декларацию каждый год? Уверен что не готов и не имееть таких данных.
wild.tomcat написав:а що, чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків? вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного". хоч в когось спитали звідки це все? ну і в матері гетьманцева, зокрема, откєль фірми і готівка?
Вначале декларации для чиновников, с которых никто ничего не платил и у которых уйма лазеек отмазатся. Затем декларации для простолюдинов, с которых должен заплатить. Затем, я думаю объявят о настоящей всеобщей нулевой, с насколько возможным контролем расходов покупок и насколько хватит сил отловом провинившихся. Вон сброс от налоговой о штрафы за получение денег на карту уже намекает на многое. Меня пугает и настораживает то, что уже даже к обсуждению этого закона подключили ботов и пропагандистов, которые пытаются разъяснять, пугать и т.п.