Рада схвалила податкову амністію для українців

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wild.tomcat написав:вказаний дохід ніяк не пояснює наявність всілякого рухомого та нерухомого майна, фірм, годинників та іншого
Ты сначала написал про доход, который по твоей версии не имеет источника. Оказалось что источники доходов есть.
Теперь ты вдруг захотел чтобы в декларации были расписаны не только доходы этого года но и расписаны все доходы с их источниками, даты приобретения неджвижимости и движимости начиная с 18 лет. Но ни в одной стране мира не подают такие декларации. Ты сам готов подавать такую декларацию? У тебя записаны все твои доходы и источники с момента совершеннолетия? И ты будешь переписывать это всё в декларацию каждый год? Уверен что не готов и не имееть таких данных.
wild.tomcat написав:а що, чинуші в своїх деклараціях вказують джерела своїх заробітків? вони просто декларують наявне, без вказування джерел походження цього "наявного". хоч в когось спитали звідки це все? ну і в матері гетьманцева, зокрема, откєль фірми і готівка?
Вначале декларации для чиновников, с которых никто ничего не платил и у которых уйма лазеек отмазатся. Затем декларации для простолюдинов, с которых должен заплатить. Затем, я думаю объявят о настоящей всеобщей нулевой, с насколько возможным контролем расходов покупок и насколько хватит сил отловом провинившихся. Вон сброс от налоговой о штрафы за получение денег на карту уже намекает на многое. Меня пугает и настораживает то, что уже даже к обсуждению этого закона подключили ботов и пропагандистов, которые пытаются разъяснять, пугать и т.п.
vitaliy_berdinskikh написав:Уточняю: все свои белые доходы. Разве не об этом речь в фразе "у матери Гетманцева"?
Ведь того которому я отвечал возбудили не какие-то тайные суммы о которых он узнал, а именно сумы в декларации которые публичны и проверяются НАЗК. Если это не белые задекларированные доходы то что тогда это?
Проверяются НАЗК, хорошо, вот проверили они, нашли у Гетьманцева пару лишних офисных помещений, котоые он не смог бы купить на зп министра, что дальше?
NTV написав:Вначале декларации для чиновников, с которых никто ничего не платил
Отдельная именно для чиновников уже существует с 2015 и работает если память не подводит с 2017. Особенностью является то что декларации публичны - любой простолюдин может посмотреть их.
NTV написав:Затем декларации для простолюдинов, с которых должен заплатить
Если ты не в курсе то и чиновики и простолюдины и так обязаны подавать декларации о доходах. Амнистия - это вообще не про то, это не какие-то новые декларации для простолюдинов, это льгота для простолюдинов позволяющая им задекларировать то что они и так должны были задекларировать но почему-то не сделали это. При этот собтсвенно льгота заключается в том что простодюдины (в отличии от чиновников которые не могут участвовать в амнистии) при амнистии платят 2,5% вместо 19,5%.
vitaliy_berdinskikh написав:Уточняю: все свои белые доходы. Разве не об этом речь в фразе "у матери Гетманцева"?
Ведь того которому я отвечал возбудили не какие-то тайные суммы о которых он узнал, а именно сумы в декларации которые публичны и проверяются НАЗК. Если это не белые задекларированные доходы то что тогда это?
Проверяются НАЗК, хорошо, вот проверили они, нашли у Гетьманцева пару лишних офисных помещений, котоые он не смог бы купить на зп министра, что дальше?
В смысле не смог купить с зарплаты? У него кроме зарплаты министра нет других денег? Нет накоплений? Я вот бегло гляжу и вижу минимум 70к евро.
В случае же если он покупает что-то на что у него вообще нет денег - наверняка это прописано в законе о НАЗК, как НАЗК это проверяет и что потом делает. Напомню что у нас восстановлена статья о гражданской конфискации для чиновников. Запамятовал точное название, но все тут присутствующие должны помнить ибо журна*листы как дурни носились с этой темой в 2018-2019 годах - это было мегапопулярной зрадой в которой конечно же был виноват лично Порошенко, при том что закон признал неконституционным Конституционный суд.
В общем то давайте какую-то черту подведём.
Чиновники уже подают декларации.
Причем эти декларации публичны.
Причем их проверяет НАЗК и пихусы, а также все регулярные посетители форума Финансы.уа
Тут хочется вспомнить фразу барыги: какие ещё декларации вам нужны?
NTV написав:Вначале декларации для чиновников, с которых никто ничего не платил
Отдельная именно для чиновников уже существует с 2015 и работает если память не подводит с 2017. Особенностью является то что декларации публичны - любой простолюдин может посмотреть их.
NTV написав:Затем декларации для простолюдинов, с которых должен заплатить
Если ты не в курсе то и чиновики и простолюдины и так обязаны подавать декларации о доходах. Амнистия - это вообще не про то, это не какие-то новые декларации для простолюдинов, это льгота для простолюдинов позволяющая им задекларировать то что они и так должны были задекларировать но почему-то не сделали это. При этот собтсвенно льгота заключается в том что простодюдины (в отличии от чиновников которые не могут участвовать в амнистии) при амнистии платят 2,5% вместо 19,5%.
2.5% - это если дадут овгз купить. А с нынешним финмоном это врядли
vitaliy_berdinskikh написав:В случае же если он покупает что-то на что у него вообще нет денег - наверняка это прописано в законе о НАЗК, как НАЗК это проверяет и что потом делает. Напомню что у нас восстановлена статья о гражданской конфискации для чиновников.
Ты точно не из Украины пишешь, вот свежий пример. НАЗК, бла-бла-бла, гражданская конфискация...