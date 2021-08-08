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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 10:44
Разобраны разные полвареничные мифы про налоговую амнстию: кому не надо декларировать свои квартиры и доходы и платить уменьшенную сумму подоходного налога.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 19 лип, 2021 07:20
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Додано: Пон 19 лип, 2021 08:17
Scholar написав:
Зеля подписал
... приговор себе...
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Alex2007
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Додано: Суб 24 лип, 2021 21:19
В 2024 вы и не вспомните про налоговую амнистию. А если вспомните то тихо-тихо ибо будет стыдно что повелись на фейки и лапшу.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 лип, 2021 10:23
vitaliy_berdinskikh написав:
В 2024 вы и не вспомните про налоговую амнистию. А если вспомните то тихо-тихо ибо будет стыдно что повелись на фейки и лапшу.
Может кто и с благодарностью вспомнит
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:19
Не осилил целиком (да мне оно и врядли нужно), на начало мне понравилось:
- четко проговорено кому нужно подавать декларацию или правильней будет сказать кто может воспользоваться возможностями которые предоставляет налоговая амнистия
- четко проговорено зачем вообще это делать, тоесть какая от этого может быть польза декларанту в будущем
- четко проговорено что никакой двойной оплаты налогов нет
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Додано: Сер 11 сер, 2021 08:37
Вот и непрямые методы для нежелающих амнистироваться на горизонте замаячили
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Додано: Сер 11 сер, 2021 08:52
Scholar написав:
Вот и непрямые методы для нежелающих амнистироваться на горизонте замаячили
Ну так это было очевидно: методы работы IRS всем известны...
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