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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:17

Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?
Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45

  BIGor написав:
  Scholar написав:Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.


Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?


Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!

РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:50

  hxbbgaf написав:Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?
Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра


НЕТ, конечно: Гетьманцев в одном из интервью комментировал, мол, его мама - крутая бизнесвумен и "подняла его на ноги" (сама помогала ему), за что он ей и благодарен! : )
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:04

  Миша-клиент написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.


Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?


Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!

РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )

Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21

  change_pm написав:Народ, я тут Інвестуємо в нерухомість закордоном накропав два кейси під амністоз.

Давайте обговоримо?


И так обговариваем. Кто начинает?
Ratatui
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