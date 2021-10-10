|
|
|
Рада схвалила податкову амністію для українців
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:17
Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22360
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1648 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45
BIGor написав: Scholar написав:
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?
Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!
РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:50
НЕТ, конечно: Гетьманцев в одном из интервью комментировал, мол, его мама - крутая бизнесвумен и "подняла его на ноги" (сама помогала ему), за что он ей и благодарен! : )
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:04
Миша-клиент написав: BIGor написав: Scholar написав:
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?
Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!
РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5318
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 1163 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21
И так обговариваем. Кто начинает?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7798
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:09
Scholar написав: BIGor написав: Scholar написав:BIGor
Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
Что за бред? Храните чеки 20 лет? А если купил у мамы с папой? Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 2045
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:56
BIGor написав:
...
Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать?
В том-то и дело, что доказать может оказаться проблематичным НЕ ИМЕЯ "на руках" бумажек за подписью и печатью! Знаю, например, что в некоторых банках - "ложилась" система (а в некоторых - и НЕ единожды, особенно в процессе "слияний-поглощений-реорганизаций"), после чего - что смогли - восстановили, а что нет - падало "в котел", до выяснения и предъявления самим клиентом доказательств. А менеджер потом разводит руками, мол, "сорри", доказать проведение Вами операций - нет возможности! Да о чем говорить, ЕСЛИ, напр., в судах требуют от самих клиентов еще и письменных доказательств внесения денег что на счет в банке, что банальной коммуналки!
Так что, проверьте и ПОКА ЕСТЬ возможность (и доки НЕ уничтожены по прошествии сроков хранения - 3/5 лет как правило по хоз. операциям) - попросите для себя копии).
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:05
Dear_Sir написав:
Что за бред? Храните чеки 20 лет? ... Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....
Так от-о-ож! : ))) Как писал flyman на соседней ветке: "не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?" -- вчить, саме тому я також зберігаю всі отримані колись папірці, а останніми роками - ще й сам прошу їх оформлювати "про всяк випадок" (мало що там гетьманцеви і Ко завтра зможуть придумати)!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:00
Миша-клиент написав: Dear_Sir написав:
Что за бред? Храните чеки 20 лет? ... Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....
Так от-о-ож! : ))) Как писал flyman на соседней ветке: "не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?" -- вчить, саме тому я також зберігаю всі отримані колись папірці, а останніми роками - ще й сам прошу їх оформлювати "про всяк випадок" (мало що там гетьманцеви і Ко завтра зможуть придумати)!
Розумний підхід. Зараз багато побіжать по банках просити копії
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1429
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 19:36
Какие новости по теме? Что на практике?
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1429
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|