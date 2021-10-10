RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:17

Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?
Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22360
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1648 раз.
Подякували: 2335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45

  BIGor написав:
  Scholar написав:Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.


Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?


Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!

РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )
Миша-клиент
 
Повідомлень: 484
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:50

  hxbbgaf написав:Мама гетьманцова будет амнистироваться? А вот это как называется?
Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра


НЕТ, конечно: Гетьманцев в одном из интервью комментировал, мол, его мама - крутая бизнесвумен и "подняла его на ноги" (сама помогала ему), за что он ей и благодарен! : )
Миша-клиент
 
Повідомлень: 484
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:04

  Миша-клиент написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.


Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?


Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!
А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!

РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )

Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать? :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 19.09.10
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:21

  change_pm написав:Народ, я тут Інвестуємо в нерухомість закордоном накропав два кейси під амністоз.

Давайте обговоримо?


И так обговариваем. Кто начинает?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:09

  Scholar написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:BIGor

Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации

Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?


Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.


Что за бред? Храните чеки 20 лет? А если купил у мамы с папой? Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....
Dear_Sir
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 20.05.08
Подякував: 157 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:56

  BIGor написав:...
Надо глянуть документы. Все абсолютно квитанции сохранял. Кстати еще напрямую перекидывал Евро в доллар - официально через банк - вот как теперь это все доказывать? :mrgreen:


В том-то и дело, что доказать может оказаться проблематичным НЕ ИМЕЯ "на руках" бумажек за подписью и печатью! Знаю, например, что в некоторых банках - "ложилась" система (а в некоторых - и НЕ единожды, особенно в процессе "слияний-поглощений-реорганизаций"), после чего - что смогли - восстановили, а что нет - падало "в котел", до выяснения и предъявления самим клиентом доказательств. А менеджер потом разводит руками, мол, "сорри", доказать проведение Вами операций - нет возможности! Да о чем говорить, ЕСЛИ, напр., в судах требуют от самих клиентов еще и письменных доказательств внесения денег что на счет в банке, что банальной коммуналки!
Так что, проверьте и ПОКА ЕСТЬ возможность (и доки НЕ уничтожены по прошествии сроков хранения - 3/5 лет как правило по хоз. операциям) - попросите для себя копии).
Миша-клиент
 
Повідомлень: 484
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:05

  Dear_Sir написав:Что за бред? Храните чеки 20 лет? ... Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....


Так от-о-ож! : ))) Как писал flyman на соседней ветке: "не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?" -- вчить, саме тому я також зберігаю всі отримані колись папірці, а останніми роками - ще й сам прошу їх оформлювати "про всяк випадок" (мало що там гетьманцеви і Ко завтра зможуть придумати)!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 484
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:00

  Миша-клиент написав:
  Dear_Sir написав:Что за бред? Храните чеки 20 лет? ... Ёж на глобус натянутый. Удачи с такими амнистями....


Так от-о-ож! : ))) Как писал flyman на соседней ветке: "не в цій країні,
чи історія від прадідів до даного моменту нічого не вчить?" -- вчить, саме тому я також зберігаю всі отримані колись папірці, а останніми роками - ще й сам прошу їх оформлювати "про всяк випадок" (мало що там гетьманцеви і Ко завтра зможуть придумати)!


Розумний підхід. Зараз багато побіжать по банках просити копії
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:36

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Какие новости по теме? Что на практике?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorenya і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада змінила законодавство щодо подання даних про...
R2 » Сер 13 жов, 2021 20:16
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 20:16
elashchenko
З 11 жовтня Франція посилила правила в'їзду для українців
R2 » Пон 11 жов, 2021 21:19
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 21:19
Джон
Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл...
R2 » Нед 10 жов, 2021 08:49
2 209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 10:57
fin81

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99373)
16.10.2021 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.