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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:58

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

на практике, довольно состоятельные люди, советуют мне не рыпаться и никуда ничего не подавать. это метод высмотреть, что у вас есть. народ уйдёт в глубокую тень. подняли акцизы7 а xep.вам - уже полно контрабанды и падение сборов. очкатое чикатило уйдёт рано или поздно
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:01

  Scholar написав:Какие новости по теме? Что на практике?


За два месяца вроде намутил Гетьманцев и компания лимонов 90. Ярды пока не декларируются.
Ratatui
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