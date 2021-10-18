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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 жов, 2021 19:58
на практике, довольно состоятельные люди, советуют мне не рыпаться и никуда ничего не подавать. это метод высмотреть, что у вас есть. народ уйдёт в глубокую тень. подняли акцизы7 а xep.вам - уже полно контрабанды и падение сборов. очкатое чикатило уйдёт рано или поздно
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beee
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:01
Scholar написав:
Какие новости по теме? Что на практике?
За два месяца вроде намутил Гетьманцев и компания лимонов 90. Ярды пока не декларируются.
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Ratatui
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:06
Ratatui написав: Scholar написав:
Какие новости по теме? Что на практике?
За два месяца вроде намутил Гетьманцев и компания лимонов 90. Ярды пока не декларируются.
Глубинный народ залег на дно
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Scholar
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:07
beee написав:
на практике, довольно состоятельные люди, советуют мне не рыпаться и никуда ничего не подавать. это метод высмотреть, что у вас есть. народ уйдёт в глубокую тень. подняли акцизы7 а xep.вам - уже полно контрабанды и падение сборов. очкатое чикатило уйдёт рано или поздно
Кто это чикатило?
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