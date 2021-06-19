Кабінет Міністрів пропонує встановити на нові квартири податок в 20%, що може привести до істотного зростання цін на нове житло.
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як це вплине на ціни.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24
В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як це вплине на ціни.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24
Практически все застройщике представлены в вр. Некоторые ногой открывают дверь в клоуна, не для повышение себе налогов они там тусуются))
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