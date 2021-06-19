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В Україні хочуть ввести податок
на частину квартир: як...

В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24

В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує встановити на нові квартири податок в 20%, що може привести до істотного зростання цін на нове житло.

Дивися повний текст В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як це вплине на ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24

Практически все застройщике представлены в вр. Некоторые ногой открывают дверь в клоуна, не для повышение себе налогов они там тусуются))
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:35

Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..

что еще можно ждать от этих долбоебов в клоунских офисах и офисах шмыгалей; ничего кроме как придумать новый налох больше ни на что не спроможні.
а пересичный человек сидит, копит годами на квартиру, чуть поднакопил - бац, долбоебы вводят 20% мзду, сиди еще копи...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:11

Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..

  Alex2007 написав:а пересичный человек сидит, копит годами на квартиру, чуть поднакопил - бац, долбоебы вводят 20% мзду, сиди еще копи...

Дорожает по закону только новострой и первая сдача. Кто мешает купить вторичку?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:13

  BIGor написав:
  Alex2007 написав:а пересичный человек сидит, копит годами на квартиру, чуть поднакопил - бац, долбоебы вводят 20% мзду, сиди еще копи...

Дорожает по закону только новострой и первая сдача. Кто мешает купить вторичку?


Нормальная вторичка никуда не денется и тоже пойдет в тренд за первыми двумя.

Тут же еще такой нюанс нужно учитывать, как увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте и стабильный курс гривни (курс до 30 - это давным давно заложено в ожиданиях и никого не удивит особо).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:26

  Alex2007 написав:
  BIGor написав:
  Alex2007 написав:а пересичный человек сидит, копит годами на квартиру, чуть поднакопил - бац, долбоебы вводят 20% мзду, сиди еще копи...

Дорожает по закону только новострой и первая сдача. Кто мешает купить вторичку?


Нормальная вторичка никуда не денется и тоже пойдет в тренд за первыми двумя.

Тут же еще такой нюанс нужно учитывать, как увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте и стабильный курс гривни (курс до 30 - это давным давно заложено в ожиданиях и никого не удивит особо).

Подскажите, кому перепадают "увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте". Как получить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:37

  BIGor написав:Подскажите, кому перепадают "увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте". Как получить?


:D
в общем. в системе в финансовой. на каждого имярека приходится больше долляров (а гривень столько же примерно) - бумажки в целом обесцениваются . по чуть-чуть. ко всему (от подсолнечного масла до фонды), даже за счет этого курс гривни не улетел еще.

плюс, на фоне стабильной гривни почему-то ж у нас растут продажи недвиги, авто и т.д... наверное какой-то отложенный спрос.

плюс эти все ипатеки тоже по чуть-чуть снизу давят на цену. плюс "налоховая амнистия" тоже возможно заставит некоторых поспешить купить сейчас чем откладывать на потом.
Alex2007
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