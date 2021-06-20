Кабінет Міністрів пропонує встановити на нові квартири податок в 20%, що може привести до істотного зростання цін на нове житло.
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як це вплине на ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24
В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як це вплине на ціни.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:24
Практически все застройщике представлены в вр. Некоторые ногой открывают дверь в клоуна, не для повышение себе налогов они там тусуются))
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:35
Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..
что еще можно ждать от этих долбоебов в клоунских офисах и офисах шмыгалей; ничего кроме как придумать новый налох больше ни на что не спроможні.
а пересичный человек сидит, копит годами на квартиру, чуть поднакопил - бац, долбоебы вводят 20% мзду, сиди еще копи...
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:11
Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:13
Нормальная вторичка никуда не денется и тоже пойдет в тренд за первыми двумя.
Тут же еще такой нюанс нужно учитывать, как увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте и стабильный курс гривни (курс до 30 - это давным давно заложено в ожиданиях и никого не удивит особо).
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:26
Подскажите, кому перепадают "увеличенное кол-во зеленых бумажек в обороте". Как получить?
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:37
в общем. в системе в финансовой. на каждого имярека приходится больше долляров (а гривень столько же примерно) - бумажки в целом обесцениваются . по чуть-чуть. ко всему (от подсолнечного масла до фонды), даже за счет этого курс гривни не улетел еще.
плюс, на фоне стабильной гривни почему-то ж у нас растут продажи недвиги, авто и т.д... наверное какой-то отложенный спрос.
плюс эти все ипатеки тоже по чуть-чуть снизу давят на цену.
Додано: Нед 20 чер, 2021 21:20
Додано: Нед 20 чер, 2021 22:34
Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..
Финансовый сайт просто блещет ярой непрофессиональностью: "В Україні хочуть ввести податок на частину квартир".
Подоходный налог и сейчас предусмотрен при продаже жилья. Как это можно не знать и быть: а) журналистом, б) финансовым журналистом. Вопрос риторический.
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:52
Re: В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як..
При покупке новостроя всегда платилось 20% НДС, и вот опять, хотят 40% чтоб платилось 2х20% ?
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|