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Порошенко отримав понад
600 тисяч процентів від...

Порошенко отримав понад 600 тисяч процентів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:46

Порошенко отримав понад 600 тисяч процентів від...

Пропонуємо до обговорення:
Лідер партії “Європейська солідарність”, експрезидент Петро Порошенко отримав 603,1 тис. гривень процентів від Міжнародного інвестиційного банку.

Дивися повний текст Порошенко отримав понад ₴600 тисяч процентів від Міжнародного інвестбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47

А на что живет бубачка? По прежнему скрывает доходы от налогов?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:59

бубачка живе на процент від великого будівництва.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03

Что вас заставляет вспоминать Зеленского каждый раз когда речь идёт о Порошенко?
bsmorodinov
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:09

Я голосовал за Порошенко и мне за него стыдно, а вам нет?
bsmorodinov
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:34

bsmorodinov аж цікаво стало - чого то вам за нього соромно? :|
ruslan42212
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