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Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть...
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Компанія мільярдера Ілона Маска Tesla продемонструвала новий суперкомп'ютер власної розробки. Його задіють в роботі нейромереж, які відповідають за навчання автопілотів компанії водінню.
Дивися повний текст Tesla створила суперкомп'ютер, на якому навчатимуть автопілоти електромобілів
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Додано: Сер 23 чер, 2021 08:44
Илон просто хочет майнить, но молчит об этом, чтобы не обвалить биток в очередной раз ))
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