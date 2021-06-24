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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла законопроект, що дозволяє відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України. Цей орган необхідний для заповнення вакансій у судовій системі і завершення кваліфікаційного оцінювання суддів.
Дивися повний текст Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає судову реформу в Україні
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:04
международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС - О да! Независимая.
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