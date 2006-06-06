Зачем Вам эти грязные гейропейские деньги?
Отдайте их нуждающимся
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:53
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:09
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Це типу «пільговий курс від ощад»?
Кредо 51.69 зараз дає.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:56
Додано: Суб 06 чер, 2026 05:39
6.6.26
Такі собі цифри
Додано: Суб 06 чер, 2026 07:59
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