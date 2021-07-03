На своих четырех: 4 способа обзавестись личным транспортом

Покупка автомобиля выглядит достаточно дорогим удовольствием, однако получить в управление новое авто можно и не пробивая дыру в семейном бюджете. «Минфин» совместно с автомобильным концерном Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel) предлагают читателю 4 способа, как без промедления пересесть за руль автомобиля.
Регулярные локдауны вынудили многих пересмотреть свои привычки и приоритеты: личный транспорт вернулся в «списки желаний» жителей мегаполисов, которым раньше для комфортной жизни вполне хватало метро или такси. Семьи с детьми и те, кто перебрался жить в пригород, по-новому оценили надежность и удобство поездок на собственном автомобиле в период карантина, а те, у кого еще нет машины, задумались о ее приобретении.
Сейчас изучаю тему. Пока заинтересовала покупка авто, которые были на тесте. Цена ниже новой, притом, что машина по сути в отличном состоянии. Вроде они еще от налога освобождаются. Это все в плюс, конечно. А вот какие есть минусы, пока не понятно.
vasilkaol написав:Сейчас изучаю тему. Пока заинтересовала покупка авто, которые были на тесте. Цена ниже новой, притом, что машина по сути в отличном состоянии. Вроде они еще от налога освобождаются. Это все в плюс, конечно. А вот какие есть минусы, пока не понятно.
даа, Пежо передок оформили так что с перепугу за Додж, Бентли ТаЁту на крайняк принять можно