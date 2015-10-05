RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:46

  Wirująświatła написав:Banderlog угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.

Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.


Ну признайте уже.
Оно ж лезет из всех щелей.
Ваша позиция - резултат того самого негативного ЛИЧНОГО опыта.
Вам просто не повезло в детской жизни.
Сочувствую.
Но это не типично.
По крайней мере в нормальных семьях.
Можно до хрипоты спорить только о %% ненормальных нормальных семей.
Но что-то никому в голову не приходило ранее нормальное и ненормальное менять местами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18070
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8804 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:01

  Сибарит написав:

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.[/i]
[i]Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.

Какой дремучий сексизм!
По нынешним временам, за такое и родительских прав лишиться можно.
(Не знаю, какой тут поставить смайлик)


Не совсем сексизм.
Если там не ржачный смайлик подразумевался.
Это уже перегибы либерального общества.
Реально, папа не может ни рожать (присутствие при родах не счет, особенно если было в состоянии беспамятства тихонько на коврике в углу) ни кормить грудью ни вынашивать.
Да, много чего на самом деле папа может делать, чего большинство мужчин старается избегать. А маме, чтобы делать то, чего не может папа нужны силы. И немалые. И папа должен взять на себя то, что он может делать.
Так что на самом деле все логично и закономерно.
В современном обществе женщины водят машины (порой даже ого-го как), некоторые из них могут раскидать с пяток крепких мужиков, мужчины могут красить волосы и даже ногти, а некоторые ходить на каблуках. Но это небольшие %% крайних проявлений. Если говорить об среднестатистических, то распределение ролей все еще сохраняется.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18070
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8804 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 05:05

  Banderlog написав:

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?

Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁
нема, кедрових тут зара нема. Є іще фісташки я маю склонність загризати ними подобіє коняки.
Но для експерименту їх шкода :oops:
Коняку тож, шкода. Пю здебільшого на ничку.
Офіцери пють аджарі стаканами :lol: запах... хз не то він пальоний, не то фірма його одразу пальоним випускає, ужас. Я вже краще шпірту випю.


Я хотел спросить, а что Вы имеете против кофе?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18070
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8804 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
