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Uber підвищить тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Таксі-сервіс Uber переглянув тарифи на свої послуги в бік збільшення.
Дивися повний текст Uber підвищить тарифи
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R2
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:09
Убер как ни странно по некоторым маршрутам дешевле Уклона несколько месяцев уж как
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:52
Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
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alex7gk
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:00
cohan написав:
Убер как ни странно по некоторым маршрутам дешевле Уклона несколько месяцев уж как
Зависит от района, времени и пиков.
Я смотрю сразу Убер, Болт, Уклон и выбираю что в данный момент дешевле.
Самый быстрый по подаче Болт, Уклон выгодно ехать далеко и если не в пиковой зоне стоишь.
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unicdima
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:46
alex7gk написав:
Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
Укрепляйте здоровье. Скоро придётся ходить пешком.
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Ratatui
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:08
alex7gk написав:
Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
Принципиально не езжу на такси которое нельзя заказать со смартфона в ту точку где стоишь.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:40
Ratatui написав: alex7gk написав:
Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
Укрепляйте здоровье. Скоро придётся ходить пешком.
Ты шо кина не бачив?
Скутеры рулят. А у нас по ходу электросамокаты рулить будут.
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p_a_l
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:52
Кто там говорил что в Украине инфляция 5-8% в год?
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fiona98
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:11
p_a_l написав: Ratatui написав: alex7gk написав:
Принципиально не езжу на такси у которых нет сервиса с телефоном службы поддержки
Укрепляйте здоровье. Скоро придётся ходить пешком.
Ты шо кина не бачив?
Скутеры рулят. А у нас по ходу электросамокаты рулить будут.
Раньше были только хрусты на мотоциклах, а как на самокатах величают пока не слышал.
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Ratatui
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