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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:44

  RaifHelp написав:ukr0014959 Добрий день! Ліміти згідно з Меморандумом: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 встановлюються виключно на перекази фізичним особам. Платежі на користь юридичних осіб не підпадають під його дію.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

А чи підпадають під цей ліміт перекази на свої (тобто між однаковими ІПН) рахунки в інших банках?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:11

Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:59

  RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння?
Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:16

  Amethyst написав:А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння?
Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).

Меморандум так сформулирован, что банк что угодно может засчитывать. А скоро ещё новая редакция, где подчеркнут, что и на юриков тоже надо...

Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:29

  moveton написав:Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название

Семе так, фактично, у рамках картельної змови банки вирішили обмежити, гарантоване ЦК, право людини розпоряджатися вкладеними коштами. Навіть ліміти НБУ неодноразово визнавалися судами незаконними, а тут взагалі купка суб'єктів господарювання, без владних повноважень. Але від того не легше...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 07:20

  RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

Нет там таких требований, поэтому и не хочеться пользоваться вашим "банком".
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 11:01

Amethyst Добрий день!
На сайті банку (https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119) викладено інформацію щодо обмежень: "Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку не обмежуються (включаючи операції переказів з картки на картку та IBAN перекази)".
Інформація, що висвітлена на сайті НБУ (https://surl.li/kpbtco ): "Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу".
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 11:43

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:викладено інформацію щодо обмежень
так я ж і кажу, що обмежень на переказ на власні рахунки в інші банки немає, а Райф чогось це ОБ-МЕ-ЖУЄ...чи просто жує, мабуть :P :P

ПС. Я ж не про це питав, пані фахівець!
Ото для чого ви переводите час нашої шановної спільноти на цю нікчемну відповідь?! :twisted:
Краще проконсультуйтесь зі своїми юристами, як вони трактують обмеження на перекази
в Меморандумі, як ці обмеження співвідносяться з вашим ДКБО, з Законом о банках, з Конституцією. Причому у відповіді хотілося би побачити посилання на конкретні статті, пп, параграфи відповідних правових актів 8)
Amethyst
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