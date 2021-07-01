RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на житло в Україні
підскочать в 2 рази –...

Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07

Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...

Пропонуємо до обговорення:
Запропоновані урядовим законопроектом №5600 податкові норми для ринку житла можуть призвести до його двократного подорожчання, а також загального застою в галузі – падіння обсягів продажів і будівництва, скорочення ринку інвестування вдвічі, і навіть банкрутства будкомпаній.

Дивися повний текст Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази – Конфедерація будівельників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94338
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07

Живём в стране где "денег нет но вы держитесь" и "будет только дорожать".
Строители которые и так уже заложили в стоимость НДС и при прозрачных схемах продажи от этого закона вообще никаким боком не коснуться, пугают увеличением цены в 2 раза.
Хотя закон касается спекулянтов на рынке недвиги!

Поскольку у нас население бедное, то останутся барыги с квартирами и налогами, а население будет мазать лыжи от такого дурдома.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...
R2 » Суб 03 лип, 2021 08:30
3 142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 15:38
ruvex
Київ підняв ціни на паркування
R2 » П'ят 02 лип, 2021 14:00
6 279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 15:00
fiona98
Apple офіційно відкрила офіс в Україні 1, 2
R2 » Сер 30 чер, 2021 17:45
14 866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 22:59
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1070)
03.07.2021 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.