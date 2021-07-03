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Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Запропоновані урядовим законопроектом №5600 податкові норми для ринку житла можуть призвести до його двократного подорожчання, а також загального застою в галузі – падіння обсягів продажів і будівництва, скорочення ринку інвестування вдвічі, і навіть банкрутства будкомпаній.
Дивися повний текст Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази – Конфедерація будівельників
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R2
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:07
Живём в стране где "денег нет но вы держитесь" и "будет только дорожать".
Строители которые и так уже заложили в стоимость НДС и при прозрачных схемах продажи от этого закона вообще никаким боком не коснуться, пугают увеличением цены в 2 раза.
Хотя закон касается спекулянтов на рынке недвиги!
Поскольку у нас население бедное, то останутся барыги с квартирами и налогами, а население будет мазать лыжи от такого дурдома.
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straponesa
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:49
а разве у застройщиков нет кредита по НДС? они все у ФЛП покупают - бетон, окна, кирпич?? но в целом конечно закон аховый. только все почему-то молчат...
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ruslan42212
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Додано: Суб 03 лип, 2021 22:36
норм закон.
сейчас дурдом с инвесторами недвиги.
так хоть какое-то урегулирование будет
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bob2019
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Додано: Суб 03 лип, 2021 23:41
Хороший заголовок цены на жилье в Украине догонят и перегонят Польшу))
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rapyd777
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