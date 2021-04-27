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В МЗС оцінили ризик залишитися
без пального з Білорусі

В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:56

В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про монопольне становище Білорусі в Україні в питанні постачання пального. Україні потрібно диверсифікувати ці постачання.

Дивися повний текст В МЗС оцінили ризик залишитися без пального з Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:56

Очень "оперативно" сработали.Эту ситуацию нужно было моделировать ещё в прошлом году и искать альтернативу.И так во всём.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:58

Рисков нет потому что клоуны твердо стоят раком перед царем ху и лу.
l4567
 
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