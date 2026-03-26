Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону
Додано: Пон 13 кві, 2026 05:23
Пропонуємо до обговорення:
Навіть коли телефон не заряджається, зарядний пристрій продовжує перебувати під напругою. Це означає, що його внутрішні компоненти залишаються активними і зазнають постійного так званого електричного стресу.
R2
Робот новин
Повідомлень: 100895
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: Пон 13 кві, 2026 05:23
Если речь идёт об оригинальном зарядном устройстве, то после отключения от него мобильного телефона, никаких процессов в нём не происходит. Оно отключается, полностью остывает и перестанет потреблять электроэнергию. Проверяется банальным ваттметром. Повторюсь, речь идёт исключительно об оригинальных зарядных устройствах, от известных производителей.
maxim4009
Додано: Пон 13 кві, 2026 07:52
Все життя залишаю в розетці) Мені здається якщо кожного дня виймати-вставляти по декілька разів, то є ще більший ризик якогось короткого замикання через роздовбування гнізда
The_Rebel
Додано: Пон 13 кві, 2026 19:15
Когда заряжает то идёт нагрев зарядки, если просто в разетке то она холодная. Думаю ток практически не идёт, может мизер какой
dima33utro
Додано: Сер 15 кві, 2026 00:29
Зарядний пристрій, увімкнути в розетку навіть без навантаження - телефону, планшету, світильника і т.п. - вседно споживає 2-3 Вт/год. Любилелі залишати пристрій, підрахуйте, скільки Ви платите зайвих гривень за електрику через свої лінощі? Я вже не кажу про дефіцит електрики в Україні взимку через 3,14 - дорські обстріли
ggteylor
