RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перегляд податків для азартних
ігор і лотерей: Раді...

Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:54

Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді...

Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав таку рекомендацію стосовно законопроекту №2713-д.

Дивися повний текст Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:54

такие прибыли надо облагать как минимум 50% налогом
vshkrabiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді пропонують почати процес реструктуризації...
R2 » Сер 09 чер, 2021 16:12
2 180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 20:53
kotik902008
Зарплати як в Європі і свобода відносин: в Раді схвалили...
R2 » Вів 01 чер, 2021 10:58
3 768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 17:48
vitaliy_berdinskikh
Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж...
R2 » Чет 13 тра, 2021 17:15
1 343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 17:15
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33170)
06.07.2021 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.