RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:24

  mustbe написав:Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.

Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10881
З нами з: 03.11.08
Подякував: 837 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:55

  ruvex написав:Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.

Затем, что у каждого свои обстоятельства
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5637
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:57

  ruvex написав:
  mustbe написав:Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.

Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.

Может человек уже накупил битона и бетховена, и хочет диверсифицироваться в "около-наличные" инструменты
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14880
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8065 раз.
Подякували: 3899 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:17

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Актуальна тема!
Ексім дуже розчарував різким пониженням ставок у валюті :(
V2
4
 
Повідомлень: 7111
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:27

mustbe
Вкладчик1234
Если обстоятельствам подходят наши банки для вкладов в валюте, без вопросов.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10881
З нами з: 03.11.08
Подякував: 837 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит? 1, 2
gritzko » Вів 31 бер, 2020 08:09
12 25384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 15:03
ВикторияГМ
Хочу открыть депозит.
Sultan19 » Сер 28 жов, 2015 22:15
4 4859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2015 21:33
maxim2014
Где оптимально открыть депозит 1 ... 6, 7, 8
xxx » Пон 13 тра, 2013 14:35
75 45609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лют, 2015 14:47
botynokboty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.