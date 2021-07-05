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Податкова міліція вилучила у
Києві незаконного пального...

Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:26

Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба (ДФС) викрила у Києві підприємство в ухиленні від сплати податків. Податкова поліція в межах досудового розслідування вже вилучила пального на 36 млн грн.

Дивися повний текст Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального на 36 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:26

"7,5 тыс. тонн топлива на сумму более 1,1 млрд грн"
А дальше что с ним стало? Продали и деньги себе в карман?
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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