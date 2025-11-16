RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
З кого податкова може
автоматично стягувати борги

З кого податкова може автоматично стягувати борги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 17:31

З кого податкова може автоматично стягувати борги

Пропонуємо до обговорення:
Трохи більше двох місяців тому Державна податкова служба систему автоматичного стягнення податкового боргу, і вона вже демонструє високі результати та значно підвищує ефективність роботи.

Дивися повний текст
З кого податкова може автоматично стягувати борги
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100655
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 17:31

О знов відкрили цей простір для зловживань. Де контроль за податкової? Сама вирішує що є борг і тут же списує з рахунків, "списання коштів уже не підлягає оскарженню" пам'ятаємо як податкова нібито помилково списувала з рахунків платників вигадані борги за часи азірова. Україна повертається в часи азірова. Ледве позбавили податкову безакцептного списання, а гетманцев, учінь азірова зміг все повернути. Дійсно правління зеленського смердить януковичем.
salvydas
 
Повідомлень: 194
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може...
R2 » Нед 16 лис, 2025 10:28
2 4073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лис, 2025 09:46
matfer1239
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають...
R2 » П'ят 31 жов, 2025 12:06
2 557
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 12:43
GALeon
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові...
R2 » П'ят 15 сер, 2025 06:27
1 622
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 сер, 2025 06:27
kolodka_eduard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.