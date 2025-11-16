|
|
З кого податкова може автоматично стягувати борги
|
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:31
Пропонуємо до обговорення:
Трохи більше двох місяців тому Державна податкова служба систему автоматичного стягнення податкового боргу, і вона вже демонструє високі результати та значно підвищує ефективність роботи.
Дивися повний текст З кого податкова може автоматично стягувати борги
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:31
О знов відкрили цей простір для зловживань. Де контроль за податкової? Сама вирішує що є борг і тут же списує з рахунків, "списання коштів уже не підлягає оскарженню" пам'ятаємо як податкова нібито помилково списувала з рахунків платників вигадані борги за часи азірова. Україна повертається в часи азірова. Ледве позбавили податкову безакцептного списання, а гетманцев, учінь азірова зміг все повернути. Дійсно правління зеленського смердить януковичем.
